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Трамп планирует достроить стену с Мексикой до инаугурации Байдена

Понедельник 30 ноября 2020 15:22
Трамп планирует достроить стену с Мексикой до инаугурации Байдена
Фото: стена США на границе с Мексикой (steelguru com)
Автор: Андрей Козловский

Администрация президента США Дональда Трампа пытается достроить стену на границе с Мексикой до инаугурации новоизбранного главы Белого дома Джо Байдена. Она состоится 20 января 2021 года.

Об этом сообщает Independent.

Как сообщается, в настоящее время уже построено уже около 644 километров стены. Сам Байден неоднократно заявлял, что его администрация не будет сносить уже построенную часть стены, однако он заверил, что продление строительства не будет. Также известно, что деньги из бюджета Пентагона также не будут выделяться на этот проект.

Кроме того, строители продолжают расчищать дорогу для стены в горной местности, используя динамит.

Напомним, Трамп распорядился начать процедуру передачи власти.

Вместе с тем Трамп впервые выступил в Белом доме с момента фактического поражения на президентских выборах. Он поздравил с высокими показателями на фондовой бирже.

Также ранее Байден озвучил планы, которые осуществит в первые 100 дней пребывания на посту. Он хочет провести иммиграционную реформу, а также отменить указы предшественника об окружающей среде.

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