UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден сегодня официально предложит назначить нового посла в Украине, - WSJ

Фото: американский посол Бриджит Бринк (sk usembassy gov)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байдена 25 апреля может выдвинуть кандидатуру на должность американского посла в Украине. Ожидается, что пост получит Бриджит Бринк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, уже на этой неделе американские дипломаты вернутся в Украину. Сначала это будут однодневные поездки во Львов, позже планируется возвращение посольства в Киев.

Кроме того, ожидается, что сегодня Байден выдвинет кандидатуру нынешнего посла в Словакии Бриджит Бринк на должность американского посла в Украине.

Напомним, Украина одобрила кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла в своей стране еще в начале февраля.

Должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года. Предыдущим послом была Мари Йованович.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байден