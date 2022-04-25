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Байден сьогодні офіційно запропонує призначити нового посла в Україні, - WSJ

Фото: американський посол Бріджит Брінк (sk usembassy gov)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байдена 25 квітня може висунути кандидатуру на посаду американського посла в Україні. Очікується, що пост отримає Бріджит Брінк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, вже цього тижня американські дипломати повернуться в Україну. Спочатку це будуть одноденні поїздки до Львова, пізніше планується повернення посольства до Києва.

Крім того, очікується, що сьогодні Байден висуне кандидатуру нинішнього посла в Словаччині Бріджит Брінк на посаду американського посла в Україні.

Нагадаємо, Україна схвалила кандидатуру Бріджит Брінк на посаду американського посла у своїй країні ще на початку лютого.

Посада посла США в Україні залишається вакантною з травня 2019 року. Попереднім послом була Марі Йованович.

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