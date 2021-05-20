Байден сделал шаг навстречу Германии в вопросе "Северного потока-2", - Меркель

По словам канцлера, Берлин и Вашингтон "будут продолжать контакты по вопросам точек соприкосновения по отношению к России".

"Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока - 2", на который у нас разные взгляды", - сказала она.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Также министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Соединенные Штаты намерены отказаться от санкций против "Северный поток-2". В частности, по его словам, против главы компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига.