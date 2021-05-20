UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден сделал шаг навстречу Германии в вопросе "Северного потока-2", - Меркель

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент США Джо Байден пошел навстречу Германии в вопросе газопровода "Северный поток-2". Однако, взгляды США и Германии на проект остаются разными.

Об этом заявила Меркель, выступая в онлайн-формате на форуме, который организовала телерадиокомпания WDR.

По словам канцлера, Берлин и Вашингтон "будут продолжать контакты по вопросам точек соприкосновения по отношению к России".

"Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока - 2", на который у нас разные взгляды", - сказала она.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Также министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Соединенные Штаты намерены отказаться от санкций против "Северный поток-2". В частности, по его словам, против главы компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига.

Отметим, 18 мая портал Axios писал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденАнгела МеркельСеверный поток-2