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Байден зробив крок назустріч Німеччині в питанні "Північного потоку-2", - Меркель

Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що президент США Джо Байден пішов назустріч Німеччині в питанні газопроводу "Північний потік-2". Однак, погляди США і Німеччини на проект залишаються різними.

Про це заявила Меркель, виступаючи в онлайн-форматі на форумі, який організувала телерадіокомпанія WDR.

За словами канцлера, Берлін і Вашингтон "будуть продовжувати контакти з питань точок дотику по відношенню до Росії".

"Президент Байден, зрозуміло, трохи до нас наблизився щодо конфлікту навколо "Північного потоку-2", на який у нас різні погляди", - сказала вона.

Раньше представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Також міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Сполучені Штати мають намір відмовитися від санкцій проти "Північний потік-2". Зокрема, за його словами, проти глави компанії Nord Stream 2 Ag Матіаса Варніга.

Зазначимо, 18 травня портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

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Новини України Джозеф БайденАнгела МеркельПівнічний потік-2