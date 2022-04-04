Байден не считает резню в Буче геноцидом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал оценку преступным действиям российских оккупантов после вторжения на территорию Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время общения с журналистами американского президента спросили, может ли он назвать совершенные в Буче преступления геноцидом. Байден ответил журналистам: "Нет. Я считаю, что это военное преступление".
Президент США также призвал собрать все необходимые доказательства преступлений российских оккупантов для будущего суда. Он также пообещал в дальнейшем предоставлять вооружение Украине и ввести больше санкций против РФ.
По словам Байдена, его администрация уже разрабатывает новый пакет ограничений для России. Объявит о них американский президент в скором времени.
К слову, Соединенные Штаты потребуют отстранения РФ из Совета ООН по правам человека.
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