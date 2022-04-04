Байден не считает резню в Буче геноцидом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Во время общения с журналистами американского президента спросили, может ли он назвать совершенные в Буче преступления геноцидом. Байден ответил журналистам: "Нет. Я считаю, что это военное преступление".

Президент США также призвал собрать все необходимые доказательства преступлений российских оккупантов для будущего суда. Он также пообещал в дальнейшем предоставлять вооружение Украине и ввести больше санкций против РФ.

По словам Байдена, его администрация уже разрабатывает новый пакет ограничений для России. Объявит о них американский президент в скором времени.