ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США попросят отстранить Россию из Совета ООН по правам человека

Новина українською →
Нью-Йорк, Понедельник 04 апреля 2022 15:06
США попросят отстранить Россию из Совета ООН по правам человека Фото: постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

США выступают за отстранение России из Совета ООН по правам человека. С соответствующим предложением страна намерена обратиться в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявила постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд,"участие России в Совете по правам человека - это фарс".

"Это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за соответствующее решение. Мое послание тем 140 странам, которые мужественно стояли вместе: зверства в Буче и убийства в Украине требуют, чтобы мы теперь сопоставили наши слова с действиями", - подчеркнула она.

При этом, как отмечают в Reuters, большинство, а именно две трети голосов, проведенные из 193 членов в Нью-Йорке, могут приостановить работу РФ в Совете за постоянное совершение грубых и систематических нарушений прав человека во время членства.

Напомним, сегодня стало известно, что Совбез ООН не будет проводить заседания по запросу России, которая требовала обсудить якобы "провокацию украинских радикалов в Буче". При этом в РФ заявили, что вновь подадут обращение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине