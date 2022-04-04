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Байден не вважає різанину в Бучі геноцидом

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден дав оцінку злочинним діям російських окупантів після вторгнення на територію Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час спілкування з журналістами американського президента запитали, чи може він назвати вчинені в Бучі злочини геноцидом. Байден відповів журналістам: "Ні. Я вважаю, що це воєнний злочин".

Президент США також закликав зібрати всі необхідні докази злочинів російських окупантів для майбутнього суду. Він також пообіцяв надалі надавати озброєння Україні та запровадити більше санкцій проти РФ.

За словами Байдена, його адміністрація вже напрацьовує новий пакет обмежень для Росії. Оголосить про них американський президент незабаром.

До слова, Сполучені Штати вимагатимуть відсторонення РФ із Ради ООН з прав людини.

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