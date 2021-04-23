Байден о саммите по климату: мы добились отличного прогресса

Участникам климатического саммита удалось добиться "отличного прогресса". США благодарны всем мировым лидерам, которые взяли на себя новые обязательства.

Об этом в ходе обращения во второй день саммита заявил президент США Джо Байден, передает The Guardian .

"Мне кажется, на данный момент мы добились отличного прогресса. Я благодарен всем лидерам, которые объявили о новых обязательствах, чтобы помочь нам всем противостоять изменению климата", - заявил Байден.

Он также упомянул речь президента России Владимира Путина и заявил, что надеется на совместную работу с Москвой в борьбе с изменениями климата.