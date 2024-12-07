Байден розповів про військовий контингент США в Європі для стримування агресії РФ

На території європейських країн-членів НАТО розгорнуто близько 80 тисяч військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів Америки (США). Присутність американського контингенту там має, зокрема, стримувати російську військову агресію.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Канцелярія американського президента оприлюднила лист Байдена до спікера Палати представників і тимчасового глави Сенату зі звітом про військові повноваження, зокрема щодо "інформування Конгресу про розгортання Збройних сил Сполучених Штатів, оснащених для бою".

У документі, серед іншого, йдеться про американські ЗС в країнах НАТО.

Як розповідається у звіті, "приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті" в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі.

"Включно з тими, які розгорнуті, щоб заспокоїти наших союзників і стримати подальшу російську агресію", - йдеться у документі.

Військовий контингент США в Європі

Зауважимо, ще навесні 2022 року західні ЗМІ писали, що США можуть залишити в Європі свій посилені військовий контингент в 100 тисяч військовослужбовців. На цей крок Вашингтон начебто міг піти у випадку, якщо Росія не припинить широкомасштабну війну проти України, та не перестане загрожувати Фінляндії, Швеції та НАТО.

Тоді американська телерадіокомпанія CNN повідомляла, що США збільшили чисельність своїх сил в Європі з приблизно 60 тисяч військовослужбовців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну до близько 100 тисяч.

Разом з тим, попри триваючу агресію РФ і згідно з нинішнім звітом Байдена щодо військового контингенту Штатів у європейських країнах-членах НАТО видно, що наразі йдеться про 80 тисяч американських військовослужбовців.

Також наприкінці серпня повідомлялося, що у Фінляндії заявляли про бажання розмістити на території своїй країні війська кількох країн НАТО через ймовірну загрозу з боку РФ.