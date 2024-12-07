Байден рассказал о военном контингенте США в Европе для сдерживания агрессии РФ

На территории европейских стран-членов НАТО развернуто около 80 тысяч военнослужащих Вооруженных сил США (США). Присутствие американского контингента там должно, в частности, сдерживать российскую военную агрессию.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Канцелярия американского президента обнародовала письмо Байдена к спикеру Палаты представителей и временному главе Сената с отчетом о военных полномочиях, в частности, относительно "информирования Конгресса о развертывании Вооруженных сил Соединенных Штатов, оснащенных для боя".

В документе, среди прочего, речь идет об американских ВС в странах НАТО.

Как сообщается в отчете, "приблизительно 80 000 военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов назначены или развернуты" в странах Организации Североатлантического договора в Европе.

"Включая те, которые развернуты, чтобы успокоить наших союзников и сдержать дальнейшую российскую агрессию", - говорится в документе.

Военный контингент США в Европе

Отметим, что еще весной 2022 года западные СМИ писали, что США могут оставить в Европе свой усиленный военный контингент в 100 тысяч военнослужащих. На этот шаг Вашингтон якобы бы мог пойти в случае, если Россия не прекратит широкомасштабную войну против Украины, и не перестанет угрожать Финляндии, Швеции и НАТО.

Тогда американская телерадиокомпания CNN сообщала, что США увеличили численность своих сил в Европе с примерно 60 тысяч военнослужащих до полномасштабного вторжения России в Украину до примерно 100 тысяч.

Вместе с тем, несмотря на продолжающуюся агрессию РФ и согласно нынешнему отчету Байдена о военном контингенте Штатов в европейских странах-членах НАТО видно, что речь идет о 80 тысячах американских военнослужащих.

Также в конце августа сообщалось, что в Финляндии заявляли о желании разместить на территории своей страны войска нескольких стран НАТО из-за вероятной угрозы со стороны РФ.