Байден рассказал, как будет работать Ukraine Compact

Договор Ukraine Compact, который заключили 20 стран для поддержки Украины, объединяет государства-союзники в "единой всеобъемлющей архитектуре безопасности". Это поможет защите Украины, в частности, в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления на встрече с союзниками на саммите НАТО в Вашингтоне.

Лидер США также высказался о деталях работы этого нового договора по Украине.

"Теперь мы делаем следующий шаг коллективной поддержки безопасности - это Ukraine Security Compact. Как это работает? В прошлом году страны G7 подписали декларацию для долгосрочной поддержки Украины, не только на время войны, но и после победы", - сказал Байден.

Он рассказал, что 20 стран присоединились и заключили договоры безопасности с Украиной.

"Этот компакт объединяет эти страны в единой всеохватывающей архитектуре безопасности, чтобы поддержать Украину не только сейчас, но и на годы вперед", - подчеркнул президент США.

Что касается краткосрочной перспективы, рассказал американский лидер, то "мы предоставим Украине боеприпасы, оружие, учебу, чтобы противостоять российской агрессии".

"В среднесрочной перспективе - мы поможем построить армию, чтобы защитить Украину и сдержать новую агрессию. Чтобы, если Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) вздумал снова это сделать, то все страны ее поддержали", - пояснил Байден.

Он также напомнил свои слова о том, что "мы строим "город" для Украины в НАТО".

"Это путь к будущему членству. Этот компакт в центре этого моста. Мы объединены против Путина в этой бессмысленной и жестокой войне", - резюмировал Байден.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Белом доме анонсировали представление президентом США нового документа Ukraine Compact , который должен объединить более 20 государств, заключивших двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.

Представитель Белого дома Джейк Салливан отметил, что после окончания войны РФ против Украины "все страны Ukraine Compact будут дальше поддерживать Украину так же как и сейчас".