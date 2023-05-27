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Байден про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі: реакція вкрай негативна

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на підписання угоди про переміщення російської ядерної зброї до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

На запитання про те, якою є його реакція на переміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусь, Байден відповів: "Моя реакція вкрай негативна".

Переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

Напередодні міністри оборонних відомств РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Зокрема, російська сторона передасть Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.

Зі свого боку глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що частина білоруських літаків уже переобладнана для можливого застосування ядерної зброї. При цьому він додав, що військові також пройшли відповідну підготовку.

Реакція Євросоюзу

Вищий представник ЄС Жозеп Боррель відреагував на підписання угоди про переміщення ядерної зброї, заявивши, що Брюссель засуджує таке рішення Кремля. При цьому він підкреслив, що документ суперечить Будапештському меморандуму.

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Джозеф БайденВійна Росії проти УкраїниЯдерна зброяРосійська ФедераціяБілорусь