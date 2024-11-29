Байден розкритикував масований ракетний удар РФ по Україні

Байден назвав атаку "обурливою" і зазначив, що вона "слугує ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії".

Він висловив підтримку нашій країні та нагадав, що на початку цього року, за його дорученням, "Сполучені Штати почали визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України".

"Внаслідок цього рішення, Міністерство оборони поставило Україні сотні додаткових ракет ППО, і подальші поставки тривають. Протягом декількох місяців моя Адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі в рамках підготовки до зими, і Міністерство оборони продовжує надавати Україні інші критичні можливості, включаючи артилерію, ракети і бронетехніку", - йдеться у заяві глави Білого дому.

Байден також зазначив, що "Росія продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість і рішучість українського народу". І додав, що "Сполучені Штати разом з більш ніж 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу".