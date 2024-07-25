Байден роз'яснив причини зняття з перегонів і закликав американців до єдності

Під час звернення до нації з Овального кабінету, Байден назвав своє рішення зняти кандидатуру з перегонів "питанням демократії".

Він назвав президентські вибори 2024 року вибором "між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю".

"Я шаную цю посаду, але свою країну я люблю більше. Для мене було честю всього мого життя служити вашим президентом, однак на захист демократії, яка стоїть на кону - і це важливіше за будь-який титул. Я черпаю сили і знаходжу радість у роботі на благо американського народу", - сказав Байден.

Також глава Білого дому заявив, що американці матимуть безліч варіантів вибору на президентських виборах цієї осені. За його словами, "Америці доведеться вибирати між рухом вперед або назад, між надією і ненавистю, між єдністю і розколом".

"Ми повинні вирішити: Чи ми все ще віримо в чесність, порядність, повагу? У свободу, справедливість і демократію? У цей момент ми можемо побачити тих, з ким ми не згодні, не як ворогів, а як співвітчизників... Я вірю, що знаю відповіді на ці питання, тому що я знаю вас, американський народ, і я знаю це: Ми велика нація, тому що ми хороші люди", - сказав він.

Факел - новому поколінню

Крім того, Байден охарактеризував вибори 2024 року як боротьбу за порятунок демократії і заявив, що ніщо не може стати на її шляху.

"Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки - все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії - зокрема й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед - це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю", - додав Байден.

Сила - в об'єднанні

Президент США також заявив, що американці повинні об'єднатися, щоб захистити країну.

"Це священне завдання вдосконалення нашого союзу - не про мене. Воно стосується вас. Ваших родин. Вашого майбутнього. Йдеться про "Ми, народ", - сказав він.

Байден додав, що "американці - велика нація, тому що ми - добрі люди".

"Коли ви обрали мене на цю посаду, я обіцяв завжди бути з вами чесним, говорити вам правду. Правда, священна справа цієї країни, є більшою, ніж будь-хто з нас. Ми повинні об'єднатися, щоб захистити її", - сказав він.