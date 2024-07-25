Байден разъяснил причины снятия с гонки и призвал американцев к единству

В ходе обращения к нации из Овального кабинета, Байден назвал свое решение снять кандидатуру с гонки "вопросом демократии".

Он назвал президентские выборы 2024 года выбором "между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью".

"Я уважаю эту должность, но свою страну я люблю больше. Для меня было честью всей моей жизни служить вашим президентом, однако в защиту демократии, которая стоит на кону - и это важнее любого титула. Я черпаю силы и нахожу радость в работе на благо американского народа", - сказал Байден.

Также глава Белого дома заявил, что американцы будут иметь множество вариантов выбора на президентских выборах этой осенью. По его словам, "Америке придется выбирать между движением вперед или назад, между надеждой и ненавистью, между единством и расколом".

"Мы должны решить: Мы все еще верим в честность, порядочность, уважение? В свободу, справедливость и демократию? В этот момент мы можем увидеть тех, с кем мы не согласны, не как врагов, а как соотечественников… Я верю, что знаю ответы на эти вопросы, потому что я знаю вас, американский народ, и я знаю это: Мы великая нация, потому что мы хорошие люди", - сказал он.

Факел - новому поколению

Кроме того, Байден охарактеризовал выборы 2024 года как борьбу за спасение демократии и заявил, что ничто не может стать на ее пути.

"Я считаю, что мой послужной список на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может стать на пути спасения нашей демократии - в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию", - добавил Байден.

Сила в объединении

Президент США также заявил, что американцы должны объединиться, чтобы защитить страну.

"Эта священная задача совершенствования нашего союза - не обо мне. Она касается вас. Ваших семей. Вашего будущего. Речь идет о "Мы, народ", - сказал он.

Байден добавил, что "американцы - великая нация, потому что мы - добрые люди".

"Когда вы избрали меня на эту должность, я обещал всегда быть с вами честным, говорить вам правду. Правда, священное дело этой страны, является большим, чем кто-либо из нас. Мы должны объединиться, чтобы защитить ее", - сказал он.