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Байден: российская власть знает, кто стоит за масштабными кибератаками

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Вашингтон, Четверг 26 августа 2021 02:32
Байден: российская власть знает, кто стоит за масштабными кибератаками Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

России известно, кто стоит за резонансными кибератаками с использованием вирусов-вымогателей. Соответствующее заявление сделал ппрезидент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Он напомнил, что встреча глав России и Соединенных Штатов прошла 16 июня в Женеве. Путин по итогам переговоров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.

"У меня был саммит с президентом России Владимиром Путиным. Я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что российские власти знают, где они и кто они", - сказал Байден.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.

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