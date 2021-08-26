Байден: російська влада знає, хто стоїть за масштабними кібератаками
Росії відомо, хто стоїть за резонансними кібератаками з використанням вірусів-вимагачів. Відповідну заяву зробив ппрезидент США Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.
Він нагадав, що зустріч глав Росії і Сполучених Штатів пройшла 16 червня в Женеві. Путін за підсумками переговорів повідомив, що Москва і Вашингтон домовилися почати консультації з кібербезпеки.
"У мене був саміт з президентом Росії Володимиром Путіним. Я дав зрозуміти, що ми чекаємо, що вони залучать їх до відповіді, тому що вони російська влада - знають, де вони і хто вони", - сказав Байден.
Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.
Раніше повідомлялося, що Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США. Сторони домовилися про консультації.