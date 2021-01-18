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Байден решит с советниками, можно ли делиться секретной информацией с Трампом

Понедельник 18 января 2021 05:48
Байден решит с советниками, можно ли делиться секретной информацией с Трампом
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Избранный президент США Джо Байден ожидает рекомендации своих советников по вопросам разведки. Они должны проанализировать, можно ли делиться секретной информацией с 45-м президентом США Дональдом Трампом после того, как он оставит свой пост.

Об этом пишет Reuters.

Бывшая главная заместитель директора по вопросам национальной разведки Сью Гордон высказалась против передачи такой информации Трампу после завершения его каденции.

После этого будущий руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн заявил, что такой вопрос рассматривается. Он подчеркнул, что Байден хотел бы услышать своих специалистов из разведки перед тем, как принимать любое решение.

"Мы, безусловно, спросим рекомендаций у специалистов по разведке в администрации Байдена... и мы будем действовать согласно этих рекомендаций", - сказал он.

Ранее вице-президент США Майк Пенс пообещал чтить американскую историю и обеспечить безопасную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.

Кроме того, в Пентагоне обещают передать власть Байдену мирным путем.

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Новости Украины Политика Джозеф БайденДональд Трамп

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