ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден вирішить з радниками, чи можна ділитися секретною інформацією із Трампом

Понеділок 18 січня 2021 05:48
Байден вирішить з радниками, чи можна ділитися секретною інформацією із Трампом
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Обраний президент США Джо Байден очікує рекомендації своїх радників з питань розвідки. Вони повинні проаналізувати, чи можна ділитися секретною інформацією із 45-м президентом США Дональдом Трампом після того, як він залишить свій пост.

Про це пише Reuters.

Колишня головна заступниця директора з питань національної розвідки Сью Гордон висловилась проти передачі такої інформації Трампу після завершення його каденції.

Після цього майбутній керівник апарату Білого дому Рон Клейн заявив, що таке питання розглядається. Він наголосив, що Байден хотів би почути своїх фахівців з розвідки перед тим, як приймати будь-яке рішення.

"Ми, безумовно, спитаємо рекомендацій у спеціалістів з розвідки в адміністрації Байдена... і ми будемо діяти відповідно цих рекомендацій", - сказав він.

Раніше віце-президент США Майк Пенс пообіцяв шанувати американську історію і забезпечити безпечну передачу влади обраному президенту Джо Байдену.

Крім того, у Пентагоні обіцяють передати владу Байдену мирним шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Джозеф БайденДональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся