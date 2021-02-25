Байден решил оставить санкции против Кубы, введенные Трампом

Президент США Джо Байден продлил санкции против Кубы. Многие санкции ввел 45-й глава государства Дональд Трамп.
Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
В частности, новый президент продлил запрет на несанкционированный заход зарегистрированных в США судов в кубинские территориальные воды, так как это может способствовать массовой миграции с Кубы.
"Политика Соединенных Штатов по-прежнему заключается в том, что массовая миграция с Кубы может поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов", - подчеркивает Байден.
Санкционный режим был впервые веден в 1996 году. Ряд ограничений был отменен администрацией 44-го президента США Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.
Напомним, 18 октября 2019 года Министерство торговли США ввело санкции в отношении Кубы в связи с нарушениями прав человека и поддержкой Гаваной режима Мадуро.
РБК-Украина сообщало, что 27 сентября Соединенные Штаты заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.