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Байден вирішив залишити санкції проти Куби, введені Трампом

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден продовжив санкції проти Куби. Багато санкцій ввів 45-й глава держави Дональд Трамп.

Заяву Байдена опубліковано на сайті Білого дому.

Зокрема, новий президент продовжив заборону на несанкціонований захід зареєстрованих в США судів у кубинські територіальні води через те, що це може сприяти масової міграції з Куби.

"Політика Сполучених Штатів, як і раніше полягає в тому, що масова міграція з Куби може поставити під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів", - підкреслює Байден.

Санкційний режим був вперше введена в 1996 році. Низка обмежень була скасована адміністрацією 44-го президента США Барака Обами, при якому Байден був віце-президентом.

Нагадаємо, 18 жовтня 2019 року Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо Куби у зв'язку з порушеннями прав людини і підтримкою Гаваною режиму Мадуро.

РБК-Україна повідомляло, що 27 вересня Сполучені Штати заявили, що продовжать вести політику санкцій проти Куби зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.

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