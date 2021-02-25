Байден вирішив залишити санкції проти Куби, введені Трампом

Зокрема, новий президент продовжив заборону на несанкціонований захід зареєстрованих в США судів у кубинські територіальні води через те, що це може сприяти масової міграції з Куби.

"Політика Сполучених Штатів, як і раніше полягає в тому, що масова міграція з Куби може поставити під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів", - підкреслює Байден.

Санкційний режим був вперше введена в 1996 році. Низка обмежень була скасована адміністрацією 44-го президента США Барака Обами, при якому Байден був віце-президентом.