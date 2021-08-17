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Байден обратился к нации по поводу Афганистана: главные заявления

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США, Вторник 17 августа 2021 00:55
Байден обратился к нации по поводу Афганистана: главные заявления Фото: Джо Байден обратился к нации по поводу Афганистана (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Джо Байден обратился к нации по поводу Афганистана. Американский президент озвучил основные тезисы по поводу сложившейся ситуации с захватом власти в стране "Талибаном".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Госдепа США.

"Происходящее в Афганистане огорчает, но сожалений о решении вывести войска нет", - считает президент США.

По его мнению, цель операции США в Афганистане была - предотвратить теракты на Штаты, и теперь цель достигнута. Отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта и потребовал бы присутствия тысячи дополнительных военных.

"Американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы", - заявляет Джо Байден.

Он считает, что лидеры Афганистана сдались и бежали, а армия развалилась. США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе.

"США продолжат поддерживать афганский народ, поощрять региональную дипломатию, отстаивать права человека", - добавил Байден.

Ранее Байден заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран.

Также он заявил, что США были готовы к быстрому захвату Афганистана "Талибаном".

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