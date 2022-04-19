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Байден рассказал Обаме о намерении идти на второй президентский срок, - СМИ

Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Наталья Юрченко

Действующий лидер США Джо Байден планирует идти на второй президентский срок. О своем намерении он рассказал бывшему президенту Бараку Обаме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Информацию о планах Байдена подтвердили журналистам два источника из окружения президента.

Отмечается, что Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии для победы над Дональдом Трампом.

По данным журналистов, Байден и Обама обедали в начале этого месяца. Однако неизвестно, когда именно они обсуждали президентские выборы, которые пройдут в 2024 году.

Белый дом не прокомментировал разговоры Байдена и Обамы. Однако в администрации действующего президента добавили, что лидер США и ранее заявлял, что он намерен снова баллотироваться.

Напомним, Дональд Трамп назвал войну России против Украины геноцидом, хотя ранее он заявлял, что никто не сможет остановить Путина, кроме него самого.

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