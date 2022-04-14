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Трамп назвал войну РФ против Украины геноцидом

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Вашингтон, Четверг 14 апреля 2022 13:37
Трамп назвал войну РФ против Украины геноцидом Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом, назвавшим развязанную РФ против Украины войну геноцидом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

45-й президент США в интервью Fox News в среду вечером присоединился к своему преемнику в части определения войны в Украине. Трамп упомянул об Украине в контексте критики Байдена.

Экс-президент раскритиковал Белый дом за рекордно высокую инфляцию, добавив: "А теперь добавьте к этому происходящее в Украине. Это геноцид".

Впоследствии Трамп дополнил свой комментарий. Он еще раз подтвердил реализацию РФ геноцида в Украине и критиковал пассивность США и НАТО.

"Я думаю, что через 100 лет люди обернутся назад и спросят: "Как мы отступили, как НАТО отступило?" – резюмировал экс-президент.

Ранее Трамп прогнозировал, что вторжение России в Украину может привести к Третьей мировой войне. Он также выражал сомнения, что президента РФ Путина может остановить кто-нибудь другой, кроме самого Трампа.

К слову, Евросоюз получил от России угрозы разорвать двусторонние отношения.

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