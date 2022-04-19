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Байден розповів Обамі про намір іти на другий президентський термін, - ЗМІ

Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Наталія Юрченко

Чинний лідер США Джо Байден планує йти на другий президентський термін. Про свій намір він розповів колишньому президенту Бараку Обамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Інформацію про плани Байдена підтвердили журналістам два джерела з оточення президента.

Зазначається, що Байден є найбільш вірогідним кандидатом від Демократичної партії для перемоги над Дональдом Трампом.

За даними журналістів, Байден та Обама обідали на початку цього місяця. Проте невідомо, коли саме вони обговорювали президентські вибори, які пройдуть у 2024 році.

Білий дім не прокоментував розмови Байдена і Обами. Проте в адміністрації чинного президента додали, що лідер США і раніше заявляв, що він має намір знову балотуватися.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав війну Росії проти України геноцидом, хоча раніше він заявляв, що ніхто не зможе зупинити Путіна, крім нього самого.

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