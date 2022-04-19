Байден розповів Обамі про намір іти на другий президентський термін, - ЗМІ

Інформацію про плани Байдена підтвердили журналістам два джерела з оточення президента.

Зазначається, що Байден є найбільш вірогідним кандидатом від Демократичної партії для перемоги над Дональдом Трампом.

За даними журналістів, Байден та Обама обідали на початку цього місяця. Проте невідомо, коли саме вони обговорювали президентські вибори, які пройдуть у 2024 році.

Білий дім не прокоментував розмови Байдена і Обами. Проте в адміністрації чинного президента додали, що лідер США і раніше заявляв, що він має намір знову балотуватися.