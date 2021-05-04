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Байден рассчитывает на встречу с Путиным в ходе июньской поездки в Европу

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года. Не исключено, что она может состояться во время его весеннего турне по Европе.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

"Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил Байден на вопрос о том, может ли его встреча с Путиным состояться во время поездки в Европу.

Напомним, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал Песков.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает возможную встречу президентов США и России. По его мнению, диалог между этими странами должен быть.

"Иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие", - подчеркнул он.

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