Байден о ракетном ударе по Киеву: это пример варварства России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это скорее пример их варварства", - сказал американский лидер о ракетном ударе.

Байден прокомментировал обстрел столицы Украины на полях саммита группы "Большой семерки" в замке Эльмау в Германии.

Напомним, что сегодня Россия нанесла ракетный удар по Шевченковскому району Киева. В результате атаки пострадали минимум пять человек, еще один погиб.

При этом экс-премьер Швеции заявил, что данные действия России является сигналом к сегодняшней встрече G7.

Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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