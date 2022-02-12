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Байден - Путину: США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу угрозы вторжения в Украину. Байден предупредил Россию о последствиях такого агрессивного шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден предупредил Путина, что российское вторжение в Украину принесет лишь страдания и ослабит авторитет России. Также американский президент пригрозил Кремлю быстрыми и серьезными санкциями.

"Байден ясно дал понять президенту Путину, что хотя Соединенные Штаты, как и раньше, готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы одинаково готовы и к другим сценариям", - говорится в релизе Белого дома.

Как известно, вчера представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент. Он отметил, что новый акт агрессии может произойти до завершения Олимпиады в Пекине.

Напомним, перед этим Путину звонил президент Франции.

Кроме того, сегодня состоялись переговоры президентов Франции и Украины.

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Владимир ПутинДжозеф БайденВторжение России в Украину