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Байден - Путіну: США відкриті до дипломатії, але готові й до інших сценаріїв

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Вашингтон, Субота 12 лютого 2022 20:15
Байден - Путіну: США відкриті до дипломатії, але готові й до інших сценаріїв Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним з приводу загрози вторгнення в Україну. Байден попередив Росію про наслідки такого агресивного кроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Байден попередив Путіна, що російське вторгнення в Україну принесе лише страждання та ослабить авторитет Росії. Також американський президент пригрозив Кремлю швидкими та серйозними санкціями.

"Байден ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча Сполучені Штати, як і раніше, готові займатися дипломатією при повній координації з нашими союзниками та партнерами, ми однаково готові і до інших сценаріїв", - йдеться у релізі Білого дому.

Як відомо, вчора представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що російське вторгнення в Україну може розпочатися в будь-який момент. Він зазначив, що новий акт агресії може статися до завершення Олімпіади в Пекіні.

Нагадаємо, перед цим Путіну телефонував президент Франції.

Крім того, сьогодні відбулися переговори президентів Франції та України.

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Володимир Путін Джозеф Байден Вторгнення Росії до України
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Байден - Путіну: США відкриті до дипломатії, але готові й до інших сценаріїв
Байден - Путіну: США відкриті до дипломатії, але готові й до інших сценаріїв
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