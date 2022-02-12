Байден - Путіну: США відкриті до дипломатії, але готові й до інших сценаріїв

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним з приводу загрози вторгнення в Україну. Байден попередив Росію про наслідки такого агресивного кроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Байден попередив Путіна, що російське вторгнення в Україну принесе лише страждання та ослабить авторитет Росії. Також американський президент пригрозив Кремлю швидкими та серйозними санкціями.

"Байден ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча Сполучені Штати, як і раніше, готові займатися дипломатією при повній координації з нашими союзниками та партнерами, ми однаково готові і до інших сценаріїв", - йдеться у релізі Білого дому.

Як відомо, вчора представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що російське вторгнення в Україну може розпочатися в будь-який момент. Він зазначив, що новий акт агресії може статися до завершення Олімпіади в Пекіні.