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Байден и Путин согласились на саммит по безопасности, предложенный Макроном

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин согласились провести саммит для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Такой формат лидерам двух стран предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Елисейского дворца и Белого дома.

Во Франции сообщают, что Макрон "предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе".

"

При этом уточняется, что проведение такого саммита будет возможно только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину. Материалы для саммита должны быть подготовлены после встречи 24 февраля госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В Белом доме подтвердили, что президент США согласен на встречу с Путиным, при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Там отметили, что такая встреча состоится после встречи Блинкена и Лаврова в Европе.

Напомним, что госсекретарь США также подтвердил готовность Байдена к переговорам. По его словам, встреча президента США с Путиным возможна, если не будет вторжения РФ в Украину.

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