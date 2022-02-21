Байден і Путін погодилися на саміт з безпеки, запропонований Макроном

У Франції повідомляють, що Макрон "запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім з відповідними зацікавленими сторонами для обговорення питань безпеки і стратегічної стабільності в Європі".

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При цьому уточнюється, що проведення такого саміту буде можливо тільки в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну. Матеріали для саміту повинні бути підготовлені після зустрічі 24 лютого держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

У Білому домі підтвердили, що президент США згоден на зустріч з Путіним, за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Там зазначили, що така зустріч відбудеться після зустрічі Блінкена і Лаврова в Європі.