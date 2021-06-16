Байден и Путин приняли совместное заявление по стратегической стабильности

"Россия и США демонстрировали даже в периоды напряженности, что они способны добиваться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", - отмечается в документе.

В качестве положительного примера в заявлении приводится продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). "Это является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями", - указано в документе.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - подчеркивается в заявлении.

Для достижения этих целей США и Россия договорились запустить двухсторонний диалог по этой проблеме. "Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - резюмировали лидеры.