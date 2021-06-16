Байден і Путін прийняли спільну заяву щодо стратегічної стабільності

"Росія і США демонстрували навіть в періоди напруженості, що вони здатні домагатися прогресу в реалізації спільних цілей щодо забезпечення передбачуваності в стратегічній сфері, зниження ризиків збройних конфліктів і загрози ядерної війни", - наголошується в документі.

Як позитивний приклад в заяві наводиться продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНВ). "Це є свідченням нашої відданості контролю над ядерними озброєннями", - зазначено в документі.

"Сьогодні ми підтверджуємо відданість принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - підкреслюється в заяві.

Для досягнення цих цілей США і Росія домовилися запустити двосторонній діалог з цієї проблеми. "За допомогою такого діалогу ми прагнемо закласти основу майбутнього контролю над озброєннями і заходів щодо зниження ризиків", - резюмували лідери.