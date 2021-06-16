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Байден і Путін прийняли спільну заяву щодо стратегічної стабільності

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін за підсумками зустрічі в Женеві прийняли спільну заяву щодо стратегічної стабільності. Лідери домовилися запустити двосторонній діалог з цієї проблеми.

Про це повідомляє пресс-служба Кремля.

"Росія і США демонстрували навіть в періоди напруженості, що вони здатні домагатися прогресу в реалізації спільних цілей щодо забезпечення передбачуваності в стратегічній сфері, зниження ризиків збройних конфліктів і загрози ядерної війни", - наголошується в документі.

Як позитивний приклад в заяві наводиться продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНВ). "Це є свідченням нашої відданості контролю над ядерними озброєннями", - зазначено в документі.

"Сьогодні ми підтверджуємо відданість принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - підкреслюється в заяві.

Для досягнення цих цілей США і Росія домовилися запустити двосторонній діалог з цієї проблеми. "За допомогою такого діалогу ми прагнемо закласти основу майбутнього контролю над озброєннями і заходів щодо зниження ризиків", - резюмували лідери.

Нагадаємо, 16 червня в Женеві пройшла зустріч лідерів США і РФ. Після переговорів Байден і Путін не будуть проводити спільну прес-конференції,а зустрінуться з журналістами окремо. Росія наполягала на тому, щоб спільна прес-конференція відбулася, але Білий дім відмовився.

Відзначимо, на зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Американський лідер підтримав мінські угоди. Президент РФ своєю чергою заявив, що у Москви є тільки одне зобов'язання по Україні сприятиме реалізації мінських угод. Якщо уряд України готовий почати їх реалізацію, то РФ піде цим шляхом.

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