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Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о встрече. Встреча может состояться в ближайшие недели.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, передают РИА Новости.

Договаривались о встрече оба президента по телефону. В США подчеркнули, что лидерам двух стран необходимо проговорить позиции по некоторым вопросам.

"Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России. Это важно, чтобы избегать просчетов. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели", - рассказал Блинкен.

Напомним, Байден и Меркель потребовали от России остановить агрессию против Украины. Они настаивают на том, что Россия должна прекратить наращивать войска у границы Украины.

Ранее сообщалось, что войска России на границе с Украиной не связаны с учениями, как это утверждают в Кремле. Об этом предупредили в США.

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