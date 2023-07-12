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Байден провів зустріч із Ердоганом: обговорили допомогу Україні та оборонні пріоритети

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Середа 12 липня 2023 01:25
Байден провів зустріч із Ердоганом: обговорили допомогу Україні та оборонні пріоритети Фото: Джо Байден провів зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом (twitter.com/WhiteHouse)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден провів зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, у ході якої обговорив підтримку України та оборонні пріоритети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Лідери обговорили зусилля щодо зміцнення двосторонньої співпраці, вітаючи останній раунд дискусій у стратегічному механізмі та обмінюючись думками щодо оборонних та економічних пріоритетів", – йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.

Байден також привітав президента Туреччини з угодою, досягнутою з прем'єр-міністром Швеції, яка дозволить Швеції незабаром стати членом НАТО.

"Вони також обговорили регіональні питання, що становлять спільний інтерес, включаючи їхню постійну підтримку України та важливість збереження стабільності в Егейському морі", - зазначили в Білому домі.

Туреччина схвалить вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО невдовзі після вторгнення РФ до України. Її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини. Анкара блокувала вступ країни через те, що Швеція нібито приховує курдські групи, які в Туреччині вважаються терористичними.

Після тривалих багатосторонніх переговорів Байден заявив, що оптимістично налаштований щодо вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що турецька влада напередодні саміту у Вільнюсі запевнила, що якнайшвидше розглянуть ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.

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