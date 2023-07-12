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Байден провел встречу с Эрдоганом: обсудили помощь Украине и оборонные приоритеты

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Среда 12 июля 2023 01:25
Байден провел встречу с Эрдоганом: обсудили помощь Украине и оборонные приоритеты Фото: Джо Байден провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом (twitter.com/WhiteHouse)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудил поддержку Украины и оборонные приоритеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Лидеры обсудили усилия по укреплению двустороннего сотрудничества, приветствуя последний раунд дискуссий в стратегическом механизме и обмениваясь мнениями по оборонным и экономическим приоритетам", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Байден также поздравил президента Турции с соглашением, достигнутым с премьер-министром Швеции, которое позволит Швеции вскоре стать членом НАТО.

"Они также обсудили региональные вопросы, представляющие общий интерес, включая их постоянную поддержку Украины и важность сохранения стабильности в Эгейском море", – отметили в Белом доме.

Турция одобрит вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вскоре после вторжения РФ в Украину. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии. Анкара блокировала вступление страны из-за того, что Швеция якобы укрывает курдские группы, которые в Турции считаются террористическими.

После длительных многосторонних переговоров Байден заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что турецкие власти накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

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