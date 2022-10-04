Байден провів переговори з Зеленським

Деталі телефонної розмови двох президентів поки що не розкрили.

При цьому, як зазначає CNN, переговори відбулися перед можливим анонсом нового пакету військової допомоги для України від США, який, зокрема, передбачає передачу бійцям ЗСУ 4 РСЗВ HIMARS.

Оновлено 19:50

У Білому домі підтвердили телефонні переговори між Байденом та Зеленським.

За інформацією відомства, під час переговорів Байден запевнив, що його країна ніколи не визнає спроб анексії українських територій Росією і продовжуватиме підтримувати Україну.

"Президент Байден також підтвердив незмінну готовність Сполучених Штатів забезпечити сувору ціну будь-якій фізичній, юридичній особі чи країні, які надають підтримку російської анексії", - розповідають у Білому домі.

У переговорах президент США згадав і "зернову угоду" та заявив про необхідність продовжити термін її дії. Також він звернув увагу на зусилля США щодо згуртування світу навколо боротьби України проти країни-агресора.