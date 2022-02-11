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Байден провел совещание с мировыми лидерами по Украине. Появились подробности

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден 11 февраля провел встречу с мировыми лидерами и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Основной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Столтенберга и президента Польши Анджея Дуду.

"Принял участие во встрече лидеров, организованной Джо Байденом, для устранения высокого риска будущей агрессии со стороны России против Украины", - написал генсек НАТО.

Он добавил, что все мировые лидеры придерживаются одной позиции и готовы к любому сценарию развития события. Столтенберг добавил, что НАТО остается открытым для диалога, обеспечивая при этом защиту всех союзников.

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи заявил, что нельзя уступать России. Однако, по его словам, с Москвой нужно разговаривать и искать пути решения сложившейся ситуации. При этом он подчеркнул, что компромисс не должен достигаться ограничением суверенитета и ослабления НАТО.

Напомним, накануне Байден обсудил со своими советниками по национальной безопасности угрозу вторжения России в Украину.

Отметим, Байден призвал американцев покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден