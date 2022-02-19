Байден провел переговоры с НАТО и ЕС: лидеры призвали Россию к немедленной деэскалации

Президент США Джо Байден провел в пятницу телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО. Стороны призвали Россию к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля.

"В телефонном разговоре с американским и трансатлантическими лидерами обсуждались последние события вокруг России и Украины. Призвали к немедленной деэскалации на фоне тревожных сообщений. ЕС привержен дипломатии и един в поддержке Украины", - написал Мишель.

В свою очередь, как сообщает Wiadomosci, президент Польши Анжей Дуда заявил, что напряженность вокруг Украины нарастает. По его словам, ситуация приближается к критической отметке.

"Ситуация серьезная. Все понимают, что напряжение большое. Мы наблюдаем постоянные вооруженные столкновения на границе Луганской и Донецкой областей, наблюдаем массированную российскую пропаганду. Ситуация приближается к тому моменту, которого все боятся, к переломному моменту", - сказал Дуда.

Одновременно с ним о разговоре сообщил в Twitter и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Хороший телефонный разговор с Джо Байденом и трансатлантическими лидерами о продолжающемся кризисе безопасности в Украине и вокруг нее. Мы продолжаем наши дипломатические усилия и согласны с тем, что любая дальнейшая агрессия со стороны России будет стоить дорого", - заявил генсек альянса.