Байден проведет встречу с Си Цзиньпином на саммите G20, но при одном условии

В рамках саммита G20, который пройдет осенью в Юго-Восточной Азии, состоится встреча президента США и китайского лидера Си Цзиньпина, но при условии, что глава КНР согласится лично принять участие в саммите.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если он (Си Цзиньпин, - ред.) там будет лично, я уверен, что увижу его, и мы проведем встречу", — сказал Байден журналистам.

Ранее Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили возможную встречу во время более чем двухчасового телефонного разговора 28 июля, который включал в себя напряженные переговоры по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

Команда Байдена давно работает над организацией личной встречи между двумя лидерами, чтобы снизить напряженность в отношении Тайваня, а также решить спорные вопросы международной торговли .