RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден проведе зустріч з Сі Цзіньпіном на саміті G20, але за однієї умови

Фото: Фото: президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін (РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В рамках саміту G20, який пройде восени в Південно-Східній Азії, відбудеться зустріч президента США і китайського лідера Сі Цзіньпіна, але за умови, що глава КНР погодиться особисто взяти участь у саміті.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо він (Сі Цзіньпін, - ред.) там буде особисто, я впевнений, що побачу його, і ми проведемо зустріч", — сказав Байден журналістам.

Раніше Сі Цзіньпін і Джо Байден обговорили можливу зустріч під час більш ніж двогодинної телефонної розмови 28 липня, яка охоплювала напружені переговори з приводу візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.

Команда Байдена давно працює над організацією особистої зустрічі між двома лідерами, щоб знизити напруженість щодо Тайваню, а також розв'язати спірні питання міжнародної торгівлі.

Раніше ми писали, що китайські чиновники готують візит глави КНР Сі Цзіньпіна в Південно-Східну Азію в листопаді. Там він може особисто зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін в ході двогодинної бесіди обговорили ряд питань, в тому числі і війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденСи Цзиньпинь