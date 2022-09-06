Байден проведе зустріч з Сі Цзіньпіном на саміті G20, але за однієї умови

В рамках саміту G20, який пройде восени в Південно-Східній Азії, відбудеться зустріч президента США і китайського лідера Сі Цзіньпіна, але за умови, що глава КНР погодиться особисто взяти участь у саміті.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо він (Сі Цзіньпін, - ред.) там буде особисто, я впевнений, що побачу його, і ми проведемо зустріч", — сказав Байден журналістам.

Раніше Сі Цзіньпін і Джо Байден обговорили можливу зустріч під час більш ніж двогодинної телефонної розмови 28 липня, яка охоплювала напружені переговори з приводу візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.

Команда Байдена давно працює над організацією особистої зустрічі між двома лідерами, щоб знизити напруженість щодо Тайваню, а також розв'язати спірні питання міжнародної торгівлі.