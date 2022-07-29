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Коснулись и Украины. Стало известно, о чем два часа говорили лидеры США и Китая

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 29 июля 2022 01:04
Коснулись и Украины. Стало известно, о чем два часа говорили лидеры США и Китая Фото: президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин (РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе двухчасовой беседы обсудили ряд вопросов, в том числе и войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сообщается, что во время диалога главы стран обменялись мнениями о войне в Украине, а также о том, как дальше могут развиваться события вокруг нее.

В ходе телефонного разговора Джо Байден подчеркнул, что США не меняли свою позицию по Тайваню и выступают против нарушения стабильности в регионе. Кроме того, одной из тем для обсуждения стали вопросы геноцида и принудительного труда в разных странах.

Представитель Белого дома в ходе пресс-брифинга охарактеризовал беседу, которая длилась почти два с половиной часа, как прямую и честную.

Напомним, этот телефонный звонок стал пятым между двумя лидерами. Он состоялся после того, как Китай направил администрации Байдена повышенные предупреждения о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Пекин называет своей территорией.

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