Байден проведе саміт з COVID в рамках Генасамблеї ООН
Фото: Байден проведе саміт з COVID в рамках Генасамблеї ООН (Getty Images)
Президент США Джо Байден проведе віртуальний саміт з COVID в рамках Генеральної асамблеї ООН у середу, 22 вересня. Це повідомила прес-секретар Білого Дому Джен Псакі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
"Ця зустріч присвячена розширенню і посиленню наших спільних зусиль по боротьбі з COVID-19, заснованих на попередніх зустрічах світових лідерів і міністрів на форумах, таких як G7, G20 і Act Accelerator, для згуртування громадянського суспільства, неурядових організацій, філантропів і промисловості разом зі світовими лідерами, які дотримуються єдиного бачення як разом перемогти COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на саміті обговорюватимуться чотири напрямки:
- Проведення вакцинації в усьому світі, поліпшення рівного доступу до вакцин та отримання вогнепальної зброї.
- Вирішення кисневої кризи і заклик зробити більш доступними тести, терапевтичні препарати та засоби індивідуального захисту.
- Повернення до кращого за рахунок створення стійкого механізму фінансування безпеки охорони здоров'я та глобального лідерства в боротьбі з загрозами, що виникають.
- Заклик світу до відповідальності, узгоджуючи цілі, відстежуючи прогрес і підтримуючи один одного у виконанні зобов'язань.