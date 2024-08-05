Байден проведе зустріч з командою нацбезпеки через ризик атаки Ірану на Ізраїль
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден проведе зустріч з командою національної безпеки на тлі зростання побоювань щодо ризику нападу Ірану на Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Під час наради буде порушено питання "розвитку подій на Близькому Сході" на тлі того, як Вашингтон розгортає додаткові винищувачі, а також військові кораблі в регіоні.
Як нагадує The Guardian, напруженість зросла після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані, а також старшого військового командира "Хезболли" Фуада Шукура.
За словами заступника радника Білого дому з національної безпеки, метою Білого дому є зниження "температури" в регіоні, а також стримання усіх сторін від конфлікту.
Загроза атаки Ірану на Ізраїль
В кінці липня в Тегерані було убито політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганію. Західні ЗМІ повідомляють, що його підірвали за допомогою вибухівки, встановленої іранськими спецпризначенцями, які, як стверджується, були завербовані Моссадом.
У відповідь на ці вбивства, Іран і "Хезболла" пообіцяли атакувати Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до можливих багатоденних ракетних атак і ударів дронів.
США тим часом розпочали нарощування своїх військових сил на Близькому Сході з метою забезпечення оборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.