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Байден проведе зустріч з командою нацбезпеки через ризик атаки Ірану на Ізраїль

Понеділок 05 серпня 2024 15:25
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Байден проведе зустріч з командою нацбезпеки через ризик атаки Ірану на Ізраїль Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден проведе зустріч з командою національної безпеки на тлі зростання побоювань щодо ризику нападу Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час наради буде порушено питання "розвитку подій на Близькому Сході" на тлі того, як Вашингтон розгортає додаткові винищувачі, а також військові кораблі в регіоні.

Як нагадує The Guardian, напруженість зросла після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані, а також старшого військового командира "Хезболли" Фуада Шукура.

За словами заступника радника Білого дому з національної безпеки, метою Білого дому є зниження "температури" в регіоні, а також стримання усіх сторін від конфлікту.

Загроза атаки Ірану на Ізраїль

В кінці липня в Тегерані було убито політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганію. Західні ЗМІ повідомляють, що його підірвали за допомогою вибухівки, встановленої іранськими спецпризначенцями, які, як стверджується, були завербовані Моссадом.

У відповідь на ці вбивства, Іран і "Хезболла" пообіцяли атакувати Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до можливих багатоденних ракетних атак і ударів дронів.

США тим часом розпочали нарощування своїх військових сил на Близькому Сході з метою забезпечення оборони.

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