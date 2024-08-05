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Байден проведет встречу с командой нацбезопасности из-за риска атаки Ирана на Израиль

Понедельник 05 августа 2024 15:25
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Байден проведет встречу с командой нацбезопасности из-за риска атаки Ирана на Израиль Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден проведет встречу с командой национальной безопасности на фоне роста опасений относительно риска нападения Ирана на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время совещания будет затронут вопрос "развития событий на Ближнем Востоке" на фоне того, как Вашингтон разворачивает дополнительные истребители, а также военные корабли в регионе.

Как напоминает The Guardian, напряженность возросла после убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране, а также старшего военного командира "Хезболлы" Фуада Шукура.

По словам заместителя советника Белого дома по национальной безопасности, целью Белого дома является снижение "температуры" в регионе, а также сдерживание всех сторон от конфликта.

Угроза атаки Ирана на Израиль

В конце июля в Тегеране был убит политический лидер ХАМАС Исмаила Гания. Западные СМИ сообщают, что его взорвали с помощью взрывчатки, установленной иранскими спецназовцами, которые, как утверждается, были завербованы Моссадом.

В ответ на эти убийства Иран и "Хезболла" пообещали атаковать Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к возможным многодневным ракетным атакам и ударам дронов.

США тем временем приступили к наращиванию своих военных сил на Ближнем Востоке с целью обеспечения обороны.

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Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки Иран Израиль
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