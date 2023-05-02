UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден проведе зустріч із керівниками Японії та Південної Кореї перед самітом країн G7

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден проведе тристоронню зустріч з лідерами Японії та Південної Кореї у Хіросімі, коли він вирушить до міста на саміт "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Чиновник, який говорив за умов анонімності, не назвав дату тристоронньої зустрічі. Згідно з дипломатичними джерелами, він, найімовірніше, відбудеться 21 травня, в день закриття триденного саміту країн G7, перед від'їздом Байдена до Австралії.

Байден і президент Південної Кореї Юн Сук Ель домовилися минулого тижня, що вони активізуватимуть тристоронню співпрацю з Японією, щоб краще впоратися з північнокорейською ядерною загрозою.

Байден також привітав "політичну сміливість" Юна у роботі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою над покращенням відносин між Сеулом та Токіо після багатьох років напруженості з історичних питань.

Юн, який відвідав Токіо в березні, був запрошений Кишидою як один з гостей для розширених дискусій на зустрічі країн G7.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден відвідає саміт країн "Великої сімки", який відбудеться у Японії. Головною темою зустрічі стане війна в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступить на саміті G7 у онлайн-форматі.

Також, за даними ЗМІ, Японія, як головуюча країна в G7, хоче ухвалити документ щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7