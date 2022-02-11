Байден просит американцев уже сейчас покинуть Украину

По его словам, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", - заявил он.

В свою очередь Госдеп США заявил, что американским гражданам следует покинуть Украину всеми доступными видами транспорта.

"Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - говорится в заявлении.

В Госдепе предупредили, что власти США не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".