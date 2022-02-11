Байден просит американцев уже сейчас покинуть Украину

Президент США Джо Байден попросил американцев покинуть Украину уже сейчас. Поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По его словам, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.
"Американские граждане должны уехать сейчас же", - заявил он.
В свою очередь Госдеп США заявил, что американским гражданам следует покинуть Украину всеми доступными видами транспорта.
"Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - говорится в заявлении.
В Госдепе предупредили, что власти США не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".
Напомним, Франция рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину.
Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.