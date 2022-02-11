Байден просить американців вже зараз покинути Україну

Президент США Джо Байден попросив американців покинути Україну вже зараз. Оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За його словами, ситуація в будь-який момент може вийти з-під контролю.
"Американські громадяни маютьі виїхати зараз же", - заявив він.
Своєю чергою Держдеп США заявив, що американським громадянам слід покинути Україну всіма доступними видами транспорту.
"Громадянам США не слід їздити в Україну. Тим, хто перебуває в Україні, слід виїхати зараз, використовуючи комерційні або інші доступні для приватних осіб варіанти транспортування", - йдеться в заяві.
У Держдепі попередили, що влада США не зможе евакуювати своїх громадян з України в разі військових дій, які можуть початися "в будь-який момент".
Нагадаємо, Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.
Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.