Байден просить американців вже зараз покинути Україну

За його словами, ситуація в будь-який момент може вийти з-під контролю.

"Американські громадяни маютьі виїхати зараз же", - заявив він.

Своєю чергою Держдеп США заявив, що американським громадянам слід покинути Україну всіма доступними видами транспорту.

"Громадянам США не слід їздити в Україну. Тим, хто перебуває в Україні, слід виїхати зараз, використовуючи комерційні або інші доступні для приватних осіб варіанти транспортування", - йдеться в заяві.

У Держдепі попередили, що влада США не зможе евакуювати своїх громадян з України в разі військових дій, які можуть початися "в будь-який момент".