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Байден просить 37 млрд доларів для України, щоб забезпечити поразку Путіна, - Нуланд

Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом схвалити додаткову допомогу Україні. Сума якої становить 37 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд під час Київського Безпекового Форуму (КБФ).

"Буквально щойно президент Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у 37 млрд доларів, щоб Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена та демократична країна, а Путін зазнав стратегічної поразки", - заявила Нуланд.

Вона підкреслила, що спроби глави Кремля Володимира Путіна вчинити завоювання, військові злочини та ядерний шантаж, а також спроби зробити голод зброєю чи заморозити українців з приходом зими повинні бути відбиті та переможені.

"Якщо цього не станеться, світ стане набагато небезпечнішим", - сказала Нуланд, наголосивши, що США допомагатимуть Україні стільки, скільки потрібно.

Новий пакет допомоги від США

Нагадаємо, що нещодавно Білий дім повідомив, що звернувся до американського Конгресу із проханням схвалити виділення 37,7 млрд доларів на безпекову та іншу допомогу Україні.

Згідно з пропозицією, новий пакет допомоги включатиме 21,7 млрд доларів оборонної допомоги, а 14,5 млрд доларів планують спрямувати на гуманітарну допомогу та підтримку роботи української влади, 900 млн - на підтримку українців, що проживають у США, 626 млн - на ядерну безпеку України.

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